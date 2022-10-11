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34 минуты назад

К Земле приближается астероид размером с «Боинг»

Мария Иванова

15 октября 2022 года орбиту, по которой наша планета вращается вокруг Солнца, пересечет 2020 TO2 — околоземный астероид, впервые замеченный в 2020 году. Он пройдет мимо Земли на расстоянии около 500 000 километров.

Мимо Земли пройдет астероид размером с «Боинг»
Фото: NASANASA

По габаритам 2020 ТО2 примерно сопоставим с пассажирским самолетом Boeing 737. Астрономы тщательно наблюдали за астероидом с момента его обнаружения, но, судя по прогнозам, он не угрожает безопасности Земли.

Космический объект пройдет незамеченным для большей части человечества: его не получится разглядеть невооруженным взглядом, равно как и при помощи большинства телескопов. Запечатлеть 2020 ТО2 можно только через мощную аппаратуру обсерватории или в результате удачной фотосъемки в длинной выдержке.

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