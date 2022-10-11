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22 минуты назад

Луна уже 2,46 млрд лет отдаляется от Земли

ТАСС

Ученые установили, что Луна в последние 2,46 млрд лет отдаляется от Земли, что приводит к увеличению продолжительности суток на планете. Об этом во вторник сообщила британская газета Independent.

Ученые: Луна отдаляется от Земли
Фото: NASANASA

Как указывает издание со ссылкой на доклад международной группы исследователей, опубликованный в журнале PNAS, расстояние между Землей и Луной составляло 2,46 млрд лет назад "около 321,8 тыс. км вместо нынешних 384,4 тыс. км, а земные сутки длились всего около 16,9 часов". Ученые пришли к таким выводам, проанализировав глубокие ущелья в национальном парке Кариджини, Западная Австралия, где возраст пород составляет до 2,5 млрд лет.

По этим отложениям видна длительность так называемых "циклов Миланковича", описывающих эволюцию климатических процессов на Земле. Исследователи обнаружили "почти двукратное увеличение" длительности данных циклов (21 тыс. лет в новых слоях по сравнению с 11 тыс. лет в старых), что и позволило сделать вывод об изменении продолжительности суток и расстояния до спутника Земли.

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Согласно словам ученых из Утрехтского университета в Нидерландах, чьи комментарии к докладу приводит газета, его результаты "значительно расширяют научное понимание эволюции [Земли и системы "Земля - Луна"], а также объясняют закономерности ее развития на протяжении более миллиарда лет".

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