В картошке нашли полезный антибиотик

Недавно международная группа исследователей в картофеле обнаружила новый антибиотик. Он поможет бороться с грибками, которые уничтожают урожай.

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Как отмечают специалисты, антибиотик соланимицин, обнаруженный в картошке, эффективно борется с широким спектром грибков, уничтожающих урожай. Согласно тестам, проведённым в лаборатории, этот антибиотик также можно применять против Candida albicans, который вызывает серьёзные инфекции.

Микробиолог доктор Рита Монсон из Кембриджского университета отметила, что соланимицин может стать отличным противогрибковым средством.

Также открытие соланимицина говорит о том, что и у растительных микроорганизмов есть потенциал в плане использования их для создания лекарств.