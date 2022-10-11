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29 минут назад

Рогов сообщил о выводе из строя запущенной Маском сети Starlink на Украине

ТАСС

Система спутниковой связи Starlink, которая используется военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышла из строя. Об этом сообщил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов сообщил о выводе из строя запущенной Маском сети Starlink на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Система связи Starlink на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства выведена из строя, сообщает ряд источников. Ракетные удары сегодня вывели из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink. В Генштабе ВСУ ситуация близка к потере управления подразделениями", - написал он в своем телеграм-канале.

Официального подтверждения информации на украинских источниках пока нет.

7 октября британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Starlink начала давать сбои в зоне проведения Россией специальной военной операции (СВО). По их сведениям, "катастрофические потери" связи были зафиксированы в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Издание подчеркнуло, что сбои в работе системы вызвали панику в рядах ВСУ. Опрошенные FT украинские эксперты выразили мнение, что причиной проблем с коммуникацией в указанных регионах может быть целенаправленное решение американской компании SpaceX, запустившей Starlink, ограничить доступ к ней на контролируемой Россией территории. Согласно аналитикам, сбои в работе свидетельствуют о недостатке кооперации между военным руководством Украины и SpaceX.

27 февраля основатель и владелец SpaceX Илон Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины. В марте американские СМИ сообщали, что украинская армия использует спутниковую группировку Starlink для нанесения ударов по российским войскам в условиях отсутствия альтернативных каналов связи. 3 октября Маск рассказал, что SpaceX потратила 80 млн долларов на запуск и поддержание работы Starlink на Украине.

Наука и техника,Владимир Рогов,Илон Маск,Генштаб,SpaceX,
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