Рогов сообщил о выводе из строя запущенной Маском сети Starlink на Украине

"Система связи Starlink на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства выведена из строя, сообщает ряд источников. Ракетные удары сегодня вывели из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink. В Генштабе ВСУ ситуация близка к потере управления подразделениями", - написал он в своем телеграм-канале.

7 октября британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Starlink начала давать сбои в зоне проведения Россией специальной военной операции (СВО). По их сведениям, "катастрофические потери" связи были зафиксированы в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Издание подчеркнуло, что сбои в работе системы вызвали панику в рядах ВСУ. Опрошенные FT украинские эксперты выразили мнение, что причиной проблем с коммуникацией в указанных регионах может быть целенаправленное решение американской компании SpaceX, запустившей Starlink, ограничить доступ к ней на контролируемой Россией территории. Согласно аналитикам, сбои в работе свидетельствуют о недостатке кооперации между военным руководством Украины и SpaceX.