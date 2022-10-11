LG представила гигантский телевизор за 22,5 млн рублей

Компания LG представила телевизор Magnit 4K, главной особенностью которого является огромная диагональ размером 136 дюймов (или примерно 3,5 метра). Об этом сообщает издание GizmoChina.
Матрица телевизора выполнена по технологии Micro LED, благодаря чему она имеет максимальную яркость на уровне 2000 кд/кв.м. Вместе с тем экран обладает разрешением 4К и частотой обновления до 120 Гц. Magnit 4K также получил четыре разъема HDMI, два порта USB и фирменный процессор LG Alpha a9, способный автоматически менять яркость подсветки и динамический диапазон картинки.
На данный момент устройство поступило в продажу только в США. За LG Magnit 4K там просят от $300 тыс. (примерно 19 млн руб.). Есть также премиум-версия за $350 тыс. (примерно 22,5 млн руб.), которая включает в себя акустическую систему Bang & Olufsen BeoLab 90.
Ранее «Газета.Ru» писала о старте продаж 98-дюймового телевизора Samsung за 2 млн руб.