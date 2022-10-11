Российские хакеры взломали и вывели из строя крупнейший банк США

В Сети появилась информация об одной из самых масштабных атак последнего времени, совершённых российскими хакерами.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт о взломе сетевой инфраструктуры крупнейшего банка Соединённых Штатов — JP Morgan. Сообщается, что участники группировки Killnet парализовали работу финансовой организации, повредив около 90% цифровой экосистемы.

Известно, что на данный момент клиенты банка не могут продать свои активы, проконтролировать движение денежных средств, а также управлять своими банковскими операциями и согласовывать платёжные поручения.

Шутка ли — им даже недоступна возможность входа в личный кабинет на сайте.