Российские хакеры взломали и вывели из строя крупнейший банк США

В Сети появилась информация об одной из самых масштабных атак последнего времени, совершённых российскими хакерами.
Речь идёт о взломе сетевой инфраструктуры крупнейшего банка Соединённых Штатов — JP Morgan. Сообщается, что участники группировки Killnet парализовали работу финансовой организации, повредив около 90% цифровой экосистемы.
Известно, что на данный момент клиенты банка не могут продать свои активы, проконтролировать движение денежных средств, а также управлять своими банковскими операциями и согласовывать платёжные поручения.
Шутка ли — им даже недоступна возможность входа в личный кабинет на сайте.
Если говорить о сотрудниках JP Morgan, то они более не могут получить доступ к информации о решениях клиентов. Также они лишились возможности связаться с ними на какой-либо из платформ.