В России создали VR-тур для изучения мусорных полигонов

Российский экологический оператор представил VR-тур, при помощи которого можно прогуляться по мусорным полигонам. Очки виртуальной реальности представлены на площадке форума, который проходит в Подмосковье 10-11 октября. Об этом сообщает телеканал «360».

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

По словам генерального директора РЭО Дениса Будаева, специалисты создали VR-тур, при помощи которого можно «посетить» объект размещения. Этот тур был создан с помощью беспилотников.

В дальнейшем также возможна доработка с добавлением обучающих элементов.

«Например, при помощи таких очков виртуальной реальности можно выявлять нарушения. В данный момент у нас есть два VR-тура — полигон „Славное“ Тверской области и „Комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского р-на“ в Тамбовской области»

Денис Буцаев Глава РЭО