В России создали VR-тур для изучения мусорных полигонов

Российский экологический оператор представил VR-тур, при помощи которого можно прогуляться по мусорным полигонам. Очки виртуальной реальности представлены на площадке форума, который проходит в Подмосковье 10-11 октября. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам генерального директора РЭО Дениса Будаева, специалисты создали VR-тур, при помощи которого можно «посетить» объект размещения. Этот тур был создан с помощью беспилотников.
В дальнейшем также возможна доработка с добавлением обучающих элементов.
«Например, при помощи таких очков виртуальной реальности можно выявлять нарушения. В данный момент у нас есть два VR-тура — полигон „Славное“ Тверской области и „Комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского р-на“ в Тамбовской области»
Денис Буцаев Глава РЭО
Для создания VR-тура сначала беспилотник пролетел над объектом, сделал снимки, в том числе панорамы 360. Каждый этап включает пять панорам и уже после формируется тур. Также в него закладывается инфографика с ключевыми параметрами объекта.