В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
48 минут назад

РЭО создал VR-тур для изучения мусорных полигонов

Daily Moscowиещё 1

Российский экологический оператор представил VR-тур, при помощи которого можно прогуляться по мусорным полигонам. Очки виртуальной реальности представлены на площадке форума, который проходит в Подмосковье 10-11 октября. Об этом сообщает телеканал «360».

В России создали VR-тур для изучения мусорных полигонов
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

По словам генерального директора РЭО Дениса Будаева, специалисты создали VR-тур, при помощи которого можно «посетить» объект размещения. Этот тур был создан с помощью беспилотников.

В дальнейшем также возможна доработка с добавлением обучающих элементов.

«Например, при помощи таких очков виртуальной реальности можно выявлять нарушения. В данный момент у нас есть два VR-тура — полигон „Славное“ Тверской области и „Комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского р-на“ в Тамбовской области»

Денис Буцаев Глава РЭО

Для создания VR-тура сначала беспилотник пролетел над объектом, сделал снимки, в том числе панорамы 360. Каждый этап включает пять панорам и уже после формируется тур. Также в него закладывается инфографика с ключевыми параметрами объекта.

Наука и техника,Денис Буцаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители