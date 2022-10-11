Sony выпустит компактный смартфон с гигантским аккумулятором

В последнее время производители смартфонов не очень жалуют формат компактных флагманов. Даже Apple, два года подряд выпускавшая iPhone mini, по итогу сдалась и заменила данную модель на iPhone Plus.
Но есть один бренд, который активно «топит» за выпуск небольших топовых смартфонов. И этот бренд — Sony.
Компания объявила о скором анонсе Xperia 5 IV. Изначально устройство будет представлено в Китае, 20 октября.
Отличительной особенностью аппарата должен стать размер — диагональ его дисплея составит 6,1 дюйма, а ширина корпуса — 67 мм, что даже меньше, чем у Xiaomi Mi 12S и Samsung Galaxy S22.
Из прочих моментов можно отметить процессор Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. При этом ёмкость аккумулятора Sony Xperia 5 IV составит 5000 мАч, что очень много, учитывая его размеры. Будет и поддержка быстрой зарядки на 30 Вт.