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14 минут назад

В России научились управлять компьютером при помощи силы мысли

Ferra.ru

Российские специалисты из Южного федерального университета представили свою новейшую разработку — систему, позволяющую управлять компьютером при помощи силы мысли.

В России научились управлять компьютером при помощи силы мысли
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Инструмент представляет из себя программный комплекс, который предоставляет возможность управления компьютером и коммуницирования с людьми при помощи невербальных методов.

По словам учёных, данная методика будет особенно полезна для тех пользователей, которые оказались парализованы.

Работает система за счёт специального устройства, способного считывать активность головного мозга и связываться с бионическим протезом или другим внешним аппаратом.

Ожидается, что в будущем исследователи смогут дополнительно изучить нейрофизиологические механизмы работы мозга в условиях произвольной двигательной активности и свободного поведения. Это должно помочь им в оптимизации и разработке нейроинтерфейсов различного назначения.

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