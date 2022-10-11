В России научились управлять компьютером при помощи силы мысли

Российские специалисты из Южного федерального университета представили свою новейшую разработку — систему, позволяющую управлять компьютером при помощи силы мысли.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Инструмент представляет из себя программный комплекс, который предоставляет возможность управления компьютером и коммуницирования с людьми при помощи невербальных методов.

По словам учёных, данная методика будет особенно полезна для тех пользователей, которые оказались парализованы.

Работает система за счёт специального устройства, способного считывать активность головного мозга и связываться с бионическим протезом или другим внешним аппаратом.