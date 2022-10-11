В России научились управлять компьютером при помощи силы мысли

Российские специалисты из Южного федерального университета представили свою новейшую разработку — систему, позволяющую управлять компьютером при помощи силы мысли.
Инструмент представляет из себя программный комплекс, который предоставляет возможность управления компьютером и коммуницирования с людьми при помощи невербальных методов.
По словам учёных, данная методика будет особенно полезна для тех пользователей, которые оказались парализованы.
Работает система за счёт специального устройства, способного считывать активность головного мозга и связываться с бионическим протезом или другим внешним аппаратом.
Ожидается, что в будущем исследователи смогут дополнительно изучить нейрофизиологические механизмы работы мозга в условиях произвольной двигательной активности и свободного поведения. Это должно помочь им в оптимизации и разработке нейроинтерфейсов различного назначения.