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36 минут назад

Инвестор Twitter подал иск против Илона Маска

Вечерняя Москва

Инвестор Twitter Inc. подал иск против американского предпринимателя Илона Маска, обвинив его в манипулировании ценой акций компании. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает агентство Bloomberg.

Инвестор Twitter подал иск против Илона Маска
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, недавно согласившись возобновить приобретение соцсети по первоначально согласованной цене миллиардер признал, что блефовал все это время, отказываясь от покупки. Согласно иску, после обвинения Маска в адрес Twitter цены акций обвалились, что нанесло значительный ущерб инвесторам и поставило самого бизнесмена в выгодное положение на сделке.

В начале июля сообщалось, что Илон Маск принял решение отказаться от сделки по покупке компании Twitter. Так, предприниматель реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки».

В ответ на принятое решение Twitter подала в суд на Маска. Суд должен был установить, может ли американский бизнесмен в одностороннем порядке расторгать соглашение о слиянии с компанией.

В мае миллиардер сообщил о запланированной проверке 100 аккаунтов в социальной сети Twitter на наличие спама и фальшивых данных. Бизнесмен уточнил, что он ждет сведений, согласно которым количество спам-аккаунтов не превышает пяти процентов от числа всех пользователей платформы.

Наука и техника,Илон Маск,
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