В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
13 минут назад

В Европе полиция начала ловить авторов Telegram-каналов с пиратскими видео и музыкой

Ferra.ru

Во многих европейских странах законодательство достаточно жёсткое по отношению к пиратству в Интернете.

В Европе полиция начала ловить авторов Telegram-каналов с пиратскими контентом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но всё равно, даже при таких вводных, находятся те, кто пытается нарушить соответствующие законы. В последнее время такие пользователи нашли пристанище в Telegram, так как мессенджер может похвастаться достаточно высоким уровнем анонимности.

Но властям Италии это не понравилось, из-за чего они провели масштабную кампанию по пресечению массового пиратства в детище Павла Дурова. Сообщается, что местной полиции удалось заблокировать 545 каналов с суммарной аудиторией в 430 тыс человек.

Отметим, что все каналы, подверженные блокировке, ориентировались на итальянскую аудиторию и содержали контент на их родном языке.

Более того, правоохранителям удалось выйти на восемь потенциальных администраторов этих каналов. Их подозревают в совершении уголовного преступления, связанного с распространением пиратского контента.

Наука и техника,Павел Дуров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители