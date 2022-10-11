В Европе полиция начала ловить авторов Telegram-каналов с пиратскими контентом

Во многих европейских странах законодательство достаточно жёсткое по отношению к пиратству в Интернете.

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Но всё равно, даже при таких вводных, находятся те, кто пытается нарушить соответствующие законы. В последнее время такие пользователи нашли пристанище в Telegram, так как мессенджер может похвастаться достаточно высоким уровнем анонимности.

Но властям Италии это не понравилось, из-за чего они провели масштабную кампанию по пресечению массового пиратства в детище Павла Дурова. Сообщается, что местной полиции удалось заблокировать 545 каналов с суммарной аудиторией в 430 тыс человек.

Отметим, что все каналы, подверженные блокировке, ориентировались на итальянскую аудиторию и содержали контент на их родном языке.