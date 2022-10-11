Новый Realme со сверхбыстрой зарядкой представили в России

Компания Realme представила в России флагман GT Neo 3T.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Смартфон построен на восьмиядерном чипе Snapdragon 870 5G, оснащённом ядрами с частотой 3,2 ГГц, 2,4 ГГц и 1,8 ГГц. Также в процессор встроена ARM-графика Adreno 650, которая поддерживает самые передовые игры.

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За охлаждение чипа отвечает жидкостная система из нержавеющей стали. Эффективность охлаждения увеличилась на 20% за счёт увеличения площади на 40% по сравнению с предыдущими моделями. Технология Smart 5G определяет уровень сигнала и автоматически переключает режимы 4G и 5G, обеспечивая эффективное энергопотребление.

Флагман GT Neo 3T получил AMOLED-дисплей диагональю 6,62” и с полезной площадью экрана 92,6%. Пиковая яркость 1300 нит позволяет комфортно пользоваться устройством на улице, а частота обновления экрана 120 Гц и частота дискретизации касания 360 Гц обеспечивают плавный игровой процесс. Дисплей GT NEO 3T поддерживает 16000 уровней автоматической регулировки яркости, подстраиваясь под окружающее освещение, а контрастность 5 000 000:1 обеспечивает насыщенную картинку.

Смартфон Realme GT NEO 3T получил систему камер с тремя объективами: основным модулем 64Мп, широкоугольным 8Мп и макромоделью 2Мп с фокусным расстоянием 4 см. Новинка также имеет 16 Мп фронтальную селфи-камеру с AI-бьютификацией.

Устройство оснащено комплектным зарядным устройством 80 Вт SuperDart — время зарядки от 0 до 100% составляет 33 минуты. Блок питания обладает множественной степенью защиты от перенапряжений и токов короткого замыкания, что обеспечивает безопасность смартфона.

Realme получил аккумулятор 5000 мАч, состоящий из 2-х ячеек по 2500 мАч. Это позволяет гаджету заряжаться в 2 раза быстрее и продлевает ресурс работы аккумулятора. GT Neo 3TС имеет технологию реверсивной зарядки, позволяющей подзаряжать от смартфона наушники или смарт часы.

Дизайн GT Neo 3T в виде гоночного флага. Представлены три цвета: жёлтый, белый и чёрный.

Цена GT NEO 3T составит от 34990 рублей за версию 8+128 Гб и 37 990 рублей за версию 8+256 Гб.