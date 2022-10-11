Лучшие расширения для Safari на iPhone, iPad и Mac

Бытует мнение, что браузер Safari от Apple заочно проигрывает функциональности Chrome и других конкурентов, но это не так — за счет расширений он добивается такого же, или как минимум сравнимого набора функций. Портал 9to5mac.com собрал лучшие расширения для Safari.

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PiPifier — нативное расширение для Safari, которое позволяет смотреть любое HTML5-видео в режиме «картинка в картинке». Для того, чтобы включить его, достаточно лишь открыть видео и нажать на иконку расширения на панели инструментов. Выглядеть видео будет примерно так же, как на iPhone или iPad, так что PiPifier — неплохой вариант, если вам позарез нужно минимизировать ролик. Расширение поддерживает практически любые видео, но более крупные файлы, вроде фильмов, иногда требуют пары минут на подгрузку.

Это расширение, несмотря на странное название, выполняет полезную задачу: оно запрещает вебсайтам контролировать функции браузера, вроде горячих клавиш, перетаскивания иконок мышью, автоматического заполнения форм, паролей, почтовых ящиков и так далее. StopTheMadness также не позволяет страницам встраиваться в Gmail и социальные сети. Кроме того, расширение умеет расшифровывать сокращенные ссылки, чтобы вы случайно не попали на вредоносный сайт.

Grammarly — популярнейший языковой помощник, который не только подмечает ошибки в тексте, но и предлагает более подходящие предложения или обороты. Расширение распознает почти любой текст, набранный в окне Safari, и комментирует его качество в реальном времени. Если вы не уверены в своем знании английского языка, оно гарантировано поможет сделать вашу письменную речь чуть более опрятной.

На рынке можно найти много различных приложений для менеджмента паролей, но 1Password — бесспорно одно из лучших в плане надежности. Конечно, лучше вообще нигде не хранить свои пароли, но три слоя шифрования и дополнительная защита хэширования делают 1Password как минимум достойным вариантом.

Keyword Search позволяет создавать своеобразные ярлыки для быстрого доступа к сайтам. Например, привязать к нужной вам букве или фразе определенную ссылку: после того, как вы введете ее в адресную строку, браузер автоматически перенаправит вас на привязанный сайт. Это мелочь, но благодаря ней можно сэкономить немало времени.

Momentum заменяет стандартные стартовые страницы Safari на многофункциональный центр, где можно посмотреть погоду и составить список дел на день. Не говоря уже о том, что обои в расширении гораздо красивее серого экрана. Momentum не меняет опыт от использования браузера на корню, но благодаря этому расширению вы можете начать день в более приподнятом настрое.