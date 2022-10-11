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25 минут назад

Смартфоны iPhone 14 в Китае резко упали в цене

runews24.ru

Новые смартфоны компании Apple iPhone 14 в Китае резко упали в цене. По данным Mydrivers, в среднем гаджеты начали продавать со скидкой в 85 долларов.

Смартфоны iPhone 14 в Китае резко упали в цене
Фото: runews24.rurunews24.ru

При этом цена падает даже на iPhone 14 Plus, который появился в продаже в прошлую пятницу. На китайских платформах его можно купить на 110 долларов дешевле заявленной изначально цены.

Что касается самых популярных моделей линейки, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, их цена также снижена.

Как отмечают наблюдатели, это самое быстрое снижение цен на смартфоны Appleв истории компании. Вместе с тем, резко выросла цена на подержанные модели серии iPhone 13. Отмечается, что самым большим спросом пользуются iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Их стоимость выросла на 11%.

Наука и техника,Apple,
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