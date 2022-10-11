«Алиса» научилась распознавать членов семьи по голосу

Алиса теперь умеет различать голоса членов семьи и подбирать музыку согласно предпочтениям каждого из них. Ранее голосовой ассистент учитывал вкусы всех членов семьи, поэтому в результате песни смешивались, а пользователи не всегда слушали то, что хотели. Если же член семьи просил Алису запомнить его голос, остальные не имели такой возможности.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Теперь же каждый пользователь в семье с подпиской Яндекс Плюс может произнести «Алиса, мне нравится», после чего голосовой ассистент сохранит песню именно в его плейлист. Данные возможности предусмотрены во всех смарт-колонках Яндекса.

Колонка с Алисой — это семейный гаджет. С ним общаются мамы и папы, подростки и люди зрелого возраста. У каждого свои музыкальные предпочтения, поэтому так важно, чтобы Алиса различала по голосу каждого пользователя, прокомментировал руководитель отдела Алисы и умных устройств Сергей Мельник.