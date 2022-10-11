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39 минут назад

В iOS 16 добавили новую раскладку клавиатуры, на которую перешел сооснователь Apple Возняк

Газета.Ru

В версии операционной системы iOS 16 для смартфонов iPhone появилась новая раскладка клавиатуры, созданная профессором Вашингтонского университета Августом Двораком и его шурином Вильямом Дилли в 1936 году как альтернатива раскладке QWERTY. Об этом сообщает ArsTechnica.

Возняк перешел на новую раскладку клавиатуры в iOS 16
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что до выхода этого обновления пользователям, предпочитающим раскладку Дворака, требовалось устанавливать стороннее приложение. Клавиатура Дворака использует расположение клавиш, отличное от стандартной раскладки с целью повышения скорости и более комфортного набора текста.

Для смены клавиатуры необходимо зайти в настройки и проверить, установлена ли iOS 16. Затем нужно зайти в «Основные», выбрать «Клавиатура» и в списке нажать на клавиатуры и выбрать «Дворак».

Сооснователь Apple Стив Возняк в прошлом сообщал, что перешел на клавиатуру Дворака и считает ее удобнее стандартной.

«Я потратил пять часов на изучение и уже больше никогда даже не смотрел на QWERTY-клавиатуру. Это все, что потребовалось», — замечал бизнесмен.

Он признавался, что в результате испытывал проблемы на iPhone, где вынужден был возвращаться к QWERTY.

Наука и техника,Стив Возняк,Apple,
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