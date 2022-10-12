В Китае разработали систему десантирования вооруженных робособак

В Китае разработали автоматизированный комплекс Blood Wing для ведения боевых действий. Об этом сообщает издание Gizmodo со ссылкой на видео, опубликованное в профиле компании China Kestrel Defense в Weibo. Отмечается, что комплекс включает в себя квадрокоптеры и роботов-собак по типу Spot от Boston Dynamics, на спине которых установлено огнестрельное оружие.