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1 час назад

В Китае разработали автоматическую систему десантирования вооруженных робособак

Газета.Ruиещё 2

В Китае разработали автоматизированный комплекс Blood Wing для ведения боевых действий. Об этом сообщает издание Gizmodo со ссылкой на видео, опубликованное в профиле компании China Kestrel Defense в Weibo. Отмечается, что комплекс включает в себя квадрокоптеры и роботов-собак по типу Spot от Boston Dynamics, на спине которых установлено огнестрельное оружие.

В Китае разработали систему десантирования вооруженных робособак
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Опубликованное видео демонстрирует, как дроны перевозят роботов в сложенном состоянии и высаживают их на землю с небольшой высоты. После десантирования робособаки раскладываются и начинают идти.

«Дроны Red Wing доставляют боевых роботов-псов, которые могут быть высажены в тылу врага для нанесения внезапной атаки, размещаться на крышах зданий противника и занимать другие господствующие высоты для подавления огневой мощи», — гласит описание видео на сайте Weibo.

На данный момент неизвестно, на каком этапе разработки находится Blood Wing и будет ли он использоваться на практике вообще.

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