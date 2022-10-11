Intel стал заносить в чёрный список журналистов, ругающих видеокарты компании

Очень часто блогеров и журналистов обвиняют в продажности, мол крупные вендоры покупают их мнение. Частенько такие обвинения оказываются беспочвенными.
Но теперь стало известно о том, что Intel и вправду пыталась влиять на мнение авторов. Так, компания заносила в «чёрный список» тех из них, кто высказывался негативно о видеокартах Intel ARC Alchemist. Об этом рассказали наши коллеги из Hardware Times.
Такие авторы лишены доступа к продукции Intel для написания обзоров, что является способом заработка для многих специалистов по «железу». В немилость попадали и те, кто публиковал в Сети слухи о графических ускорителях Alchemist, пускай даже они это делали с пометкой «слухи».
Отметим, что подобный подход Intel в первую очередь вреден для пользователей. Так, если журналисты не будут иметь возможности писать о новой продукции бренда правдиво, то и пользователи начнут получать исключительно рафинированные обзоры.