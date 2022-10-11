Обнаружен червь c мозгом в форме пончика

Группа исследователей обнаружила уникальные останки древнего червя возрастом около полумиллиарда лет. Речь идёт об эмбрионе, который смог сохраниться в нерасплющенном виде.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Благодаря этой его особенности, специалисты получили очень ценный экземпляр для изучения. Так, его внутренние органы, в отличие от аналогичных находок прошлого, не превратились в кашу.

В свою очередь это позволит им подробно рассмотреть строение червя, в том числе поперечнополосатую мышечную ткань и кольцевой мозг. Последний ещё называют окологлоточным нервным кольцом, а по форме он напоминает пончик.