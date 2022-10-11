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50 минут назад

Топ-менеджер Microsoft «засветил» устройство, позволяющее запускать Xbox-игры без самой консоли

Ferra.ru

Накануне вечером в Twitter-аккаунте главы Xbox появилось фото. На нём любопытные глаза фанатов разглядели то, что так долго ждали от компании.

В сети «засветилось» устройство, позволяющее запускать Xbox-игры без консоли
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о небольшом девайсе, с помощью которого пользователи смогут играть в Xbox-игры без необходимости покупать и запускать консоль Microsoft. При этом устройство «засветилось» случайно, во время поздравления Филом Спенсером серии Fallout с её 25-летием:

Ferra.ru

Работать гаджет будет по принципу Chromecast от Google — его будет необходимо подключить к телевизору, после чего связать с Интернетом. После этого безымянный аппарат сможет запускать игры с Xbox за счёт облачного игрового сервиса Xbox Cloud Gaming.

Внешне новинка напоминает Xbox Series S. Правда, учитывая размеры рядом лежащего контроллера Microsoft, можно предположить, что новое устройство компании будет сопоставимо с ним по масштабам.

Отметим, что официальный Twitter-аккаунт Xbox уже прокомментировал пост Спенсера:

Что мы говорили о раскидывании старых прототипов на полке, босс? Xbox

Наука и техника,Фил Спенсер,Google,Microsoft,
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