Хакеры снизили расценки на взлом аккаунта в Telegram и WhatsApp

Стоимость услуг хакеров снизилась, а обсуждение киберпреступлений переместилось с форумов в мессенджеры, такие как Telegram. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Positive Technologies.

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Отмечается, что стоимость услуг по проведению DDoS-атак составляет $40 за каждые 24 часа (2,6 тыс. руб. по текущему курсу). Предложения по взлому аккаунта в соцсети «ВКонтакте» доступны по цене от $10 до $50 (630 — 3,1 тыс. руб.). Взлом аккаунтов в мессенджерах, таких как Telegram, Viber и WhatsApp оценили дороже — от $350 (22 тыс. руб.).

В 2021 году Positive Technologies подсчитали, что DDoS-атака длительностью одни сутки стоит в районе $50. Компания BI.ZONE в прошлом году сообщала, что стоимость взлома аккаунта во «ВКонтакте» у хакеров составляла от 700 руб. до 12 тыс. руб., в Telegram — от 30 тыс. до 170 тыс. руб., а в WhatsApp — от 20 тыс. до 130 тыс. руб.

Во втором квартале этого года в Telegram было опубликовано более 27 тыс. постов на хакерскую тематику. Это в 2,5 раза больше, чем за подобный период в 2021-м, говорится в исследовании.

Директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» Владимир Дрюков согласен, что стоимость киберпреступных услуг снизилась.

«Часть сервисов продается за символические деньги — таким образом злоумышленники просто оставляют для себя возможность верифицировать покупателя и убедиться, что это не представитель киберзащитной организации», — заключил эксперт.