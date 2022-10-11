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32 минуты назад

Онлайн-кинотеатр KION будет улучшать качество старых фильмов до 4K с помощью нейросетей

Ferra.ru

Онлайн-кинотеатр KION внедрил технологии, разработанные MTS AI. Они позволяют переводить видео в формат 4K, а также пропускать титры и заставки в сериалах.

Онлайн-кинотеатр улучшит качество старых фильмов до 4K с помощью нейросетей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Первый инструмент называется SuperResolution. В его основе лежат технологии компьютерного зрения. Благодаря ему владельцы телевизоров, поддерживающих формат 4K, могут без искажений смотреть старые фильмы и сериалы. То есть разрешение 1080р автоматически подтянется до высочайшего.

Скриншот

Второй алгоритм за 40 минут в автоматическом режиме выявляет и размечает повторяющиеся кадры во всех эпизодах одного сезона сериала. Это позволяет быстро настроить функцию пропуска заставки, не используя ручной труд.

Наука и техника,МТС,
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