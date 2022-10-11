YouTube разрешит авторам видеороликов выбирать уникальный псевдоним

Видеохостинг YouTube готовит для пользователей нововведение. Как рассказали представители компании Google, в скором времени авторы контента смогут выбирать себе уникальные псевдонимы. Это делается для их же удобства, чтобы им было проще находить друг друга. Также новая функция позволит авторам роликов упоминать друг друга в комментариях.

Фото: runews24.ru runews24.ru

При этом уточняется, что если автор не выберет себе псевдоним сам, за него это сделает система.