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42 минуты назад

YouTube разрешит авторам видеороликов выбирать уникальный псевдоним

runews24.ru

Видеохостинг YouTube готовит для пользователей нововведение. Как рассказали представители компании Google, в скором времени авторы контента смогут выбирать себе уникальные псевдонимы. Это делается для их же удобства, чтобы им было проще находить друг друга. Также новая функция позволит авторам роликов упоминать друг друга в комментариях.

YouTube разрешит авторам видеороликов выбирать уникальный псевдоним
Фото: runews24.rurunews24.ru

При этом уточняется, что если автор не выберет себе псевдоним сам, за него это сделает система.

Планируется, что нововвнедение будет доступно блогерам уже через две недели. Авторы узнают об этом из оповещения, которое придет им на личный почтовый ящик. Также оповещение появится в «Творческой студии YouTube».

Наука и техника,Google,
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