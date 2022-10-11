У современных бананов нашли трех загадочных предков

Международная группа ученых, включая членов Альянса Bioversity International и Центра транзита зародышевой плазмы Musa CIAT обнаружили, что современные бананы имеют трех древних предков. Работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Plant Science.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Считается, что люди одомашнили бананы около 7000 лет назад на острове Новая Гвинея. Первым одомашненным видом был Musa acuminata (банан заостренный). Однако в представленном исследовании ученые предполагают, что современные бананы произошли от нескольких ранее неизвестных видов.

В своей работе ученые секвенировали ДНК 226 листьев современных бананов, среди них 68 принадлежали девяти диким подвидам Musa acuminata, 154 — диплоидным одомашненным сортам, произошедшим от M. acuminata, и четыре — более отдаленным диким видам и гибридам. Полученные данные ученые использовали для создания генеалогического древа бананов.

Ученым удалось обнаружить три общих предка всех бананов, которые до сих пор не попадались в дикой природе. Специалисты уверены, что эти представители могут существовать и в наши дни, но либо плохо описаны, либо еще не найдены.