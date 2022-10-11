В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
33 минуты назад

Йога на 1%  снижает уровень сахара в крови и в 2 раза повышает эффективность лекарств

FBM.ruиещё 1

В научном журнале Journal of Integrative and Complementary Medicine опубликована статья, описывающая результаты исследования, проведенного учеными из Университета Южной Калифорнии, которые установили, что йога и медитация эффективно снижают уровень сахара в крови.

Найден способ повышения эффективности лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты проанализировали результаты десятков исследований с участием людей с диабетом 2 типа. Исследователи сравнили уровень сахара в крови у людей, которые полагались только на медикаменты, и у тех, кто в дополнение к лекарствам прибегал к йоге, медитации, дыхательным практикам и занимался упражнениями цигун.

Полученные данные позволили экспертам сделать вывод, что медитативные практики снизили уровень сахара в крови на 0,8 процента, а йога – на один процент. Также было установлено, что практика йоги удваивает эффективность лекарств от диабета.

“Это может стать эффективным средством для многих людей, потому что диабет 2 типа – это серьезное хроническое заболевание, и мы не делаем достаточно для борьбы с ним”, – сказали ученые.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители