Найден способ повышения эффективности лекарств

В научном журнале Journal of Integrative and Complementary Medicine опубликована статья, описывающая результаты исследования, проведенного учеными из Университета Южной Калифорнии, которые установили, что йога и медитация эффективно снижают уровень сахара в крови.

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Эксперты проанализировали результаты десятков исследований с участием людей с диабетом 2 типа. Исследователи сравнили уровень сахара в крови у людей, которые полагались только на медикаменты, и у тех, кто в дополнение к лекарствам прибегал к йоге, медитации, дыхательным практикам и занимался упражнениями цигун.

Полученные данные позволили экспертам сделать вывод, что медитативные практики снизили уровень сахара в крови на 0,8 процента, а йога – на один процент. Также было установлено, что практика йоги удваивает эффективность лекарств от диабета.