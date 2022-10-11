Минобрнауки утвердило неожиданный приказ для вузов

Министерство образования и науки РФ утвердило приказ, согласно которому, в высших учебных заведениях страны будет сделан акцент на усиленное изучение истории России, сообщает РИА Новости.
Кроме того, появится обязательный минимум по ее изучению. В документе сказано, что в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета вносятся изменения по обязательному изучению дисциплины «История России». Предполагается минимальный объем 144 часа. Из приказа следует, что объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять не менее 80% в очной форме обучения, в очно-заочной и заочной формах обучения – не менее 40.
Как подчеркивается в документе, акцент на изучении отечественной истории в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях. Также это позволит формировать у обучающихся «чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны».
Приказ начнет действовать 1 сентября 2023 года.