Минобрнауки утвердило неожиданный приказ для вузов

Кроме того, появится обязательный минимум по ее изучению. В документе сказано, что в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета вносятся изменения по обязательному изучению дисциплины «История России». Предполагается минимальный объем 144 часа. Из приказа следует, что объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять не менее 80% в очной форме обучения, в очно-заочной и заочной формах обучения – не менее 40.