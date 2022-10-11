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49 минут назад

Названы главные угрозы кибербезопасности в XXI веке

Lenta.ru

Специалисты по безопасности перечислили главные угрозы для кибербезопасности в современном обществе. Об этом сообщается на сайте компании AT&T.

Названы главные угрозы кибербезопасности в XXI веке
Фото: ТАССТАСС

По словам аналитика Анаса Байга, в числе главных угроз для безопасности в сети в XXI веке как частных лиц, так и предприятий, можно считать программы-вымогатели. Специалист отметил, что подобные программы относительно легко запустить, а жертвами могут оказаться как обычные пользователи интернета, так и крупные предприятия. Традиционно автор подчернул угрозу DDoS-атак, которые в некоторых случаях могут нести разрушительный ущерб.

Повышенный риск для потребителей связан с использованием гаджетов интернета вещей (IoT) и облачных сервисов. «Поскольку устройства IoT часто подключены к Интернету, их можно взломать и использовать для проведения атак», — отметил специалист. Вредоносное ПО для майнинга криптовалют Анас Байга назвал способным замедлить работу гаджетов и нанести ущерб пользователям.

Развитие квантовых компьютеров представляет угрозу для традиционной криптографии, так как подобные машины могут подобрать пароль в короткий промежуток времени. В заключении аналитик отметил рост внутренних угроз, которые исходят от сотрудников организаций, имеющих доступ к критически важной инфраструктуре.

В июне вице-президент Сбера Сергей Лебедь рассказал об актуальных проблемах кибербезопасности России. Специалист подчеркнул, что почти ежедневно становится известно о печальных событиях в работе организаций и информационных ресурсов — фейках, взломах, утечках, кибератаках.

Наука и техника,Сергей Лебедь,AT&T,
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