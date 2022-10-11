В средневековом склепе в Ингушетии обнаружили необычную находку

В средневековом склепе на территории башенного комплекса Цори в горах Ингушетии нашли оружие, предметы быта и украшения. Об этом сообщает ТАСС .

«Склеп содержал огромный пласт этнографического материала: одежда, головные уборы как мужские, так и женские, наши знаменитые курхасы, оружие, посуда, музыкальные инструменты — материала более чем на несколько десятков научных статей в разных направления», — рассказал краевед, член историко-географического общества (ИГО) «Дзурдзуки» Якуб Гогиев.

По его словам, самыми ценными для науки являются курхасы — местные мастера уже несколько месяцев работали над воссозданием этих головных уборов, однако наглядного материала было мало. Гогиев также сообщил, что специалисты обнаружили почти полный комплект воина, включая кинжалы, саблю, различные ножи, фрагмент кольчуги, несколько стрел, сложносоставной боевой лук, а также огромное количество деревянной посуды, тарелки, маленькие бочонки и деревянный кубок, выточенные на станках складные ножи, височные кольца, расчески, иглы.