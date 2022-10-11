В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
32 минуты назад

Виртуальная реальность помогла приблизиться к разгадке феномена дежавю

Ferra.ru

Если вам когда-нибудь казалось, что происходящее вокруг уже случалось с вами, у вас было дежавю. Точного объяснения данному феномену наука пока не дала. Недавно учёные выдвинули новую гипотезу.

Виртуальная реальность помогла приблизиться к разгадке феномена дежавю
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы новой научной работы проверяли такую идею: дежавю может возникать, если есть пространственное сходство между текущей сценой и некой невоспоминаемой сценой в вашей памяти. Учёные использовали для проверки виртуальную реальность. Это позволяло им манипулировать средой, в которой оказались люди — некоторые сцены имели одинаковую пространственную структуру, но в остальном были разными.

Как и предсказывалось, дежавю с большей вероятностью возникало, когда люди находились в сцене, которая содержала то же расположение элементов, что и предыдущая сцена, которую они видели, но не помнили.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители