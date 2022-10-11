Виртуальная реальность помогла приблизиться к разгадке феномена дежавю

Если вам когда-нибудь казалось, что происходящее вокруг уже случалось с вами, у вас было дежавю. Точного объяснения данному феномену наука пока не дала. Недавно учёные выдвинули новую гипотезу.

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Авторы новой научной работы проверяли такую идею: дежавю может возникать, если есть пространственное сходство между текущей сценой и некой невоспоминаемой сценой в вашей памяти. Учёные использовали для проверки виртуальную реальность. Это позволяло им манипулировать средой, в которой оказались люди — некоторые сцены имели одинаковую пространственную структуру, но в остальном были разными.