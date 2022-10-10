Ученые впервые добрались до самого высокого дерева в Амазонии

Ученым впервые удалось добраться обрались до самого высокого дерева в Амазонии. Оно растет на севере Бразилии. Высота дерева составляет 88,5 метра, что сопоставимо с высотой 25-этажного дома, ширина ствола в месте наибольшего обхвата – 9,9 метра, сообщает Science Alert.

Фото: Мир24 Мир24

Гигантское дерево вида Dinizia excelsa в тропических джунглях Амазонии исследователи в рамках проекта 3D-картографии заметили с воздуха еще три года назад. Гигант находится в отдаленном районе долины Яри, путь туда от ближайшего города составляет 250 километров.

Первые четыре экспедиции к дереву закончились неудачей. Членам пятой большую часть пути пришлось преодолеть на лодке по рекам с коварными порогами. Еще 20 километров – пешком по гористой местности.