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20 минут назад

Ученые впервые добрались до дерева в Амазонии высотой с 25-этажный дом

Мир24

Ученым впервые удалось добраться обрались до самого высокого дерева в Амазонии. Оно растет на севере Бразилии. Высота дерева составляет 88,5 метра, что сопоставимо с высотой 25-этажного дома, ширина ствола в месте наибольшего обхвата – 9,9 метра, сообщает Science Alert.

Ученые впервые добрались до самого высокого дерева в Амазонии
Фото: Мир24Мир24

Гигантское дерево вида Dinizia excelsa в тропических джунглях Амазонии исследователи в рамках проекта 3D-картографии заметили с воздуха еще три года назад. Гигант находится в отдаленном районе долины Яри, путь туда от ближайшего города составляет 250 километров.

Первые четыре экспедиции к дереву закончились неудачей. Членам пятой большую часть пути пришлось преодолеть на лодке по рекам с коварными порогами. Еще 20 километров – пешком по гористой местности.

Исследователи собрали листья и почву вокруг дерева-рекордсмена, а также образцы, которые помогут уточнить возраст растения. Сейчас он оценивается в 400-600 лет.

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