Учёные нашли способ через мозг контролировать употребление алкоголя

Исследователи из Квинслендского технологического университета обнаружили нейронную цепь в мозге, которая контролирует долгосрочное потребление алкоголя. Пока, правда, у мышей.

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Учёные пояснили, что определили особый рецептор 5-HT1A, который опосредует употребление алкоголя. Если заблокировать передачу серотонина к этому рецептору, то можно снизить потребление спиртного.

Нужный ингибитор находится в одном препарате, который уже проверили в исследованиях. Он обратил вспять эффекты 15-недельного запойного употребления алкоголя.