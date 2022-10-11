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31 минуту назад

Учёные нашли способ через мозг контролировать употребление алкоголя

Ferra.ruиещё 1

Исследователи из Квинслендского технологического университета обнаружили нейронную цепь в мозге, которая контролирует долгосрочное потребление алкоголя. Пока, правда, у мышей.

Учёные нашли способ через мозг контролировать употребление алкоголя
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные пояснили, что определили особый рецептор 5-HT1A, который опосредует употребление алкоголя. Если заблокировать передачу серотонина к этому рецептору, то можно снизить потребление спиртного.

Нужный ингибитор находится в одном препарате, который уже проверили в исследованиях. Он обратил вспять эффекты 15-недельного запойного употребления алкоголя.

Исследовательская группа отметила, что продолжит поиск новых стратегий лечения алкоголизма.

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