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1 час назад

WhatsApp увеличил количество участников в групповых чатах

Илья Родин

Администраторы групповых чатов в мессенджере WhatsApp получат возможность добавлять в беседы до 1024 участников. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Отмечается, что специалисты обнаружили нововведение в новых бета-версиях сервиса, предназначенных для гаджетов на базе Android и iOS.

В настоящее время, уточнили специалисты портала, в групповые беседы можно пригласить не более 512 человек.

Они напомнили, что число максимальных участников чатов постоянно увеличивается. Ранее можно было включить 256 человек, в июне допустимый размер группы поднялся до 512.

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Специалисты подчеркнули, что дата запуска нововведения пока не известна.

Ранее сообщалось, что администрация мессенджера запретит делать скриншоты. Это объяснялось заботой о безопасности пользователей.

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