Детский лепет оказался одинаковым на всех языках

Кто из нас при встрече с маленьким ребёнком не начинал говорить нарочито сюсюкающим голосом. Недавнее исследование показало, что этот «детский лепет» одинаков на всех языках.
Учёные из Йоркского и Орхусского университетов изучили детский лепет на 36 языках и обнаружили сходства в высоте тона, мелодичности и артикуляции.
«Мы используем более высокий тон, более мелодичные фразы и более медленную скорость артикуляции, когда разговариваем с младенцами... и это одинаково в большинстве языков», — пояснил один из авторов исследования.
Учёные пока не нашли объяснения этому. Требуются дополнительные исследования.