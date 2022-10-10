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17 минут назад

Детский лепет оказался одинаковым на всех языках

Ferra.ru

Кто из нас при встрече с маленьким ребёнком не начинал говорить нарочито сюсюкающим голосом. Недавнее исследование показало, что этот «детский лепет» одинаков на всех языках.

Детский лепет оказался одинаковым на всех языках
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные из Йоркского и Орхусского университетов изучили детский лепет на 36 языках и обнаружили сходства в высоте тона, мелодичности и артикуляции.

«Мы используем более высокий тон, более мелодичные фразы и более медленную скорость артикуляции, когда разговариваем с младенцами... и это одинаково в большинстве языков», — пояснил один из авторов исследования.

Учёные пока не нашли объяснения этому. Требуются дополнительные исследования.

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