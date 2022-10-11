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51 минуту назад

Ozon перестал доставлять товары в Крым на неопределённый срок

Ferra.ruиещё 2

В Сети появилась информация о нововведениях, появившихся в работе маркетплейса Ozon. Компания временно приостановила доставку товаров в Крым.

Ozon перестал доставлять товары в Крым на неопределённый срок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Лишены жители полуострова и возможности заказывать необходимые товары. Доставка же уже сделанных заказов может задерживаться из-за логистических проблем. Об этом рассказали представители Ozon.

Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением. Ozon

Маркетплейс отметил, что заказы покупателей с доставляют сторонние логистические компании. И именно у них на сегодняшний день имеется ряд сложностей с транспортировкой покупок на территорию полуострова.

О сроках возобновления обычного режима работы в Крыму в Ozon не сообщили.

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