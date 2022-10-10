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41 минуту назад

Дуров отказался отмечать день рождения из-за «непростых времен»

Елена Прошина

Российский предприниматель и программист Павел Дуров заявил, что «отменяет» праздник в честь своего 38-летия из-за непростой ситуации в мире. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Дуров отказался отмечать день рождения из-за «непростых времен»
Фото: соцсетисоцсети

Сегодня, 10 октября, Павлу Дурову исполнилось 38 лет. Однако сам предприниматель от праздника отказался.

«Спасибо за пожелания на день рождения. Однако я решил отменить 38-летие из-за непростых времен в мире. Так что мне все еще 37».

Ранее Дуров призвал пользователей не пользоваться мессенджером WhatsApp. По мнению основателя Telegram, хакеры могут получить доступ к телефону пользователя с помощью приложения WhatsApp.

«Это стало возможным из-за проблемы безопасности, раскрытой самим WhatsApp», – заявил он.

Дуров также добавил, что WhatsApp «уже 13 лет является инструментом слежки».

Павел Дуров,
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