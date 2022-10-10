В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
15 минут назад

Хакеров из России подозревают в атаке на сайты ряда аэропортов в США

Москва24

Не менее 14 сайтов американских аэропортов оказались недоступны пользователям в результате хакерской атаки. Об этом сообщает телеканал CNN.

Хакеров из России подозревают в атаке на сайты аэропортов США
Фото: ТАССТАСС

По информации журналистов, ответственность за DDoS-атаку взяла на себя кибергруппировка Killnet, которая якобы политически мотивирована на поддержку Кремля.

Среди пострадавших сайтов – информационные порталы аэропортов Атланты и Лос-Анджелеса. В редакции CNN подчеркнули, что неполадки не сказались на движении воздушных судов.

Ранее компания StormWall, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила, что количество DDoS-атак на российские платежные системы в минувшем августе выросло на 126% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Целью хакеров стало нарушение исправной работы платежных сервисов.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители