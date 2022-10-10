Хакеров из России подозревают в атаке на сайты аэропортов США

Не менее 14 сайтов американских аэропортов оказались недоступны пользователям в результате хакерской атаки. Об этом сообщает телеканал CNN.

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По информации журналистов, ответственность за DDoS-атаку взяла на себя кибергруппировка Killnet, которая якобы политически мотивирована на поддержку Кремля.

Среди пострадавших сайтов – информационные порталы аэропортов Атланты и Лос-Анджелеса. В редакции CNN подчеркнули, что неполадки не сказались на движении воздушных судов.