Холодная атмосфера Марса "испаряет" воду в космос

«Проведенные нами наблюдения указывают на то, что холодная атмосфера современного Марса не препятствует улетучиванию воды из ее верхних слоев в космос, а способствует этому, причем это происходит в основном при очень низких температурах, ниже 180 градусов Кельвина. Этот процесс напоминает то, как возникают очень холодные облака в мезосфере и стратосфере Земли в окрестностях ее полюсов», — рассказала ученая о недавнем исследовании.