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45 минут назад

Российские ученые выяснили, что холодная атмосфера Марса "испаряет" воду в космос

Газета.Ru

Холодные верхние слои марсианской атмосферы способствуют улетучиванию влаги в космос с планеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анну Федорову, заведующей лабораторией в ИКИ РАН. Она сообщила об этом на XIII Московском симпозиуме по изучению Солнечной системы.

Холодная атмосфера Марса "испаряет" воду в космос
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Проведенные нами наблюдения указывают на то, что холодная атмосфера современного Марса не препятствует улетучиванию воды из ее верхних слоев в космос, а способствует этому, причем это происходит в основном при очень низких температурах, ниже 180 градусов Кельвина. Этот процесс напоминает то, как возникают очень холодные облака в мезосфере и стратосфере Земли в окрестностях ее полюсов», — рассказала ученая о недавнем исследовании.

Данные, легшие в основу работы, были получены с помощью ExoMars Trace Gas Orbiter. Этот европейско-российский аппарат начал работу на марсианской орбите в 2018 году. В его задачу входит исследование природы возникновения в атмосфере Марса малых составляющих: метана, других газов и водяного пара. Кроме того, аппарат должен выяснить, что происходит с этими газами.

Ранее было опубликовано видео, как ученые черпают лаву в ведро после извержения вулкана.

Наука и техника,Анна Федорова,
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