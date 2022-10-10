Холодная атмосфера Марса "испаряет" воду в космос

Холодные верхние слои марсианской атмосферы способствуют улетучиванию влаги в космос с планеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анну Федорову, заведующей лабораторией в ИКИ РАН. Она сообщила об этом на XIII Московском симпозиуме по изучению Солнечной системы.
«Проведенные нами наблюдения указывают на то, что холодная атмосфера современного Марса не препятствует улетучиванию воды из ее верхних слоев в космос, а способствует этому, причем это происходит в основном при очень низких температурах, ниже 180 градусов Кельвина. Этот процесс напоминает то, как возникают очень холодные облака в мезосфере и стратосфере Земли в окрестностях ее полюсов», — рассказала ученая о недавнем исследовании.
Данные, легшие в основу работы, были получены с помощью ExoMars Trace Gas Orbiter. Этот европейско-российский аппарат начал работу на марсианской орбите в 2018 году. В его задачу входит исследование природы возникновения в атмосфере Марса малых составляющих: метана, других газов и водяного пара. Кроме того, аппарат должен выяснить, что происходит с этими газами.
Ранее было опубликовано видео, как ученые черпают лаву в ведро после извержения вулкана.