В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
51 минуту назад

Airbus A320neo проходит испытания с еще более эффективным двигателем

Aeroo.ru

Airbus приступил к летным испытаниям самолета A320neo с новым типом двигателя — GTF Advantage производства Pratt & Whitney, об этом сообщила американская двигателестроительная компания. Сертификация запланирована на середину 2023 года.

Airbus A320neo проходит испытания с еще более эффективным двигателем
Фото: Aeroo.ruAeroo.ru

По заявлению Pratt & Whitney, обновленная версия

турбовентиляторного двигателя с приводом через редуктор (geared turbofan; GTF) позволяет снизить расход топлива и выброс CO2 на 1% по сравнению с существующей версией, а также повысить тягу на взлетном режиме на 4% (на уровне моря), что способствует увеличению дальности полета и полезной нагрузки. Эти параметры особенно актуальны для A321XLR (extra long range; ультрадальность).

Наука и техника,Pratt and Whitney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители