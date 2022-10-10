Airbus A320neo проходит испытания с еще более эффективным двигателем

Airbus приступил к летным испытаниям самолета A320neo с новым типом двигателя — GTF Advantage производства Pratt & Whitney , об этом сообщила американская двигателестроительная компания. Сертификация запланирована на середину 2023 года.

турбовентиляторного двигателя с приводом через редуктор (geared turbofan; GTF) позволяет снизить расход топлива и выброс CO2 на 1% по сравнению с существующей версией, а также повысить тягу на взлетном режиме на 4% (на уровне моря), что способствует увеличению дальности полета и полезной нагрузки. Эти параметры особенно актуальны для A321XLR (extra long range; ультрадальность).