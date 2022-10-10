Продажи компьютеров упали у всех производителей, кроме одного

Ранее в этом году аналитическая компания IDC сообщила, что поставки ПК во втором квартале 2022 года упали на 15,3% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Теперь аналитики опубликовали предварительные результаты за третий квартал, которые показывают, что в отрасли случился ещё 15-% спад.

Общее количество отгрузок составило 74.3 млн, что больше по сравнению с 71.3 млн во втором квартале, но ниже 80,5 млн в первом квартале. В целом, похоже, что 2022 год будет слабее, чем 2021.

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Что касается отдельных компаний, то поставки ПК выросли только у Apple — на 40,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Apple почти сравнялась с Dell по объёмам продаж в этом квартале.