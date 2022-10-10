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57 минут назад

Как бы мы видели другие галактики, если бы двигались к ним со скоростью света

Ferra.ru

Вообще если бы звезда, которая находится на расстоянии 1000 световых лет, умерла, то жителям Земли нужно было бы 1000 лет, чтобы об этом узнать. Но когда бы это произошло, если бы мы двигались по отношению к ней со скоростью света?

Специалисты рассказали, как бы мы видели другие галактики
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На самом деле с Земли мы можем видеть объекты, которых больше не существует. Связано это с тем, что свету нужно определённое время, чтобы достичь поверхности нашей планеты. Если же мы сами станем двигаться к подобному объекту, то мы всё ещё будем видеть его свечение, но и его смерть мы увидим раньше: всё дело в уменьшении расстояния, которое должен пройти свет.

Ferra.ru

Но есть и другие факторы, которые связаны со скоростью, близкой к скорости света или равной ей. Это эффект Доплера: другими словами, объекты позади нас будут казаться более красными, а впереди - более синими. А если скорость будет достаточно высокой, то эти объекты будут и вовсе исчезать.

В целом на скорости света мы могли бы увидеть перед собой только маленькое и яркое пятно, а вокруг него - темноту. Различить же какие-то объекты на такой скорости невозможно.

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