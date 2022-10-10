QIWI Business запустил возможность массовых выплат через СБП

QIWI Business расширил опции выплат своим клиентам, сотрудничающим с самозанятыми и фрилансерами, дав им возможность выплачивать вознаграждение исполнителям через систему быстрых платежей (СБП).
Таксопарки уже пользуются новым методом с помощью сервиса «Таксиагрегатор». Таким образом таксопарки упрощают взаимодействие с водителями, так как для выплат больше не нужны реквизиты и данные карт, а только номер телефона и банк получателя.
«Система быстрых платежей демонстрирует рост популярности среди бизнеса и населения. И мы как провайдер передовых финансовых решений предоставляем своим клиентам возможность пользоваться этим методом оплаты в различных платежных сценариях, в том числе для массовых выплат», — отметила директор по развитию массовых сервисов QIWI Виктория Кияченко.
«Таксиагрегатор» — SaaS-платформа, которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси, ставшая частью группы QIWI в январе 2022 года. «Таксиагрегатор» обслуживает около 2,8 тысяч компаний такси и более 308 тысяч водителей.