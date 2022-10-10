QIWI Business запустил возможность массовых выплат через СБП

QIWI Business расширил опции выплат своим клиентам, сотрудничающим с самозанятыми и фрилансерами, дав им возможность выплачивать вознаграждение исполнителям через систему быстрых платежей (СБП).

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Таксопарки уже пользуются новым методом с помощью сервиса «Таксиагрегатор». Таким образом таксопарки упрощают взаимодействие с водителями, так как для выплат больше не нужны реквизиты и данные карт, а только номер телефона и банк получателя.

«Система быстрых платежей демонстрирует рост популярности среди бизнеса и населения. И мы как провайдер передовых финансовых решений предоставляем своим клиентам возможность пользоваться этим методом оплаты в различных платежных сценариях, в том числе для массовых выплат», — отметила директор по развитию массовых сервисов QIWI Виктория Кияченко.