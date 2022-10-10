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1 час назад

QIWI Business запустил возможность массовых выплат через СБП

Газета.Ru

QIWI Business расширил опции выплат своим клиентам, сотрудничающим с самозанятыми и фрилансерами, дав им возможность выплачивать вознаграждение исполнителям через систему быстрых платежей (СБП).

QIWI Business запустил возможность массовых выплат через СБП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Таксопарки уже пользуются новым методом с помощью сервиса «Таксиагрегатор». Таким образом таксопарки упрощают взаимодействие с водителями, так как для выплат больше не нужны реквизиты и данные карт, а только номер телефона и банк получателя.

«Система быстрых платежей демонстрирует рост популярности среди бизнеса и населения. И мы как провайдер передовых финансовых решений предоставляем своим клиентам возможность пользоваться этим методом оплаты в различных платежных сценариях, в том числе для массовых выплат», — отметила директор по развитию массовых сервисов QIWI Виктория Кияченко.

«Таксиагрегатор» — SaaS-платформа, которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси, ставшая частью группы QIWI в январе 2022 года. «Таксиагрегатор» обслуживает около 2,8 тысяч компаний такси и более 308 тысяч водителей.

Наука и техника,Qiwi,
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