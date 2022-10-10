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1 час назад

Huawei Band 7 против Band 6 одинаковы по цене. А по функциям?

Ferra.ru

Ведущий канала Quke.ru рассказал на YouTube, в чём разница между моделями фитнес-браслетов Huawei Band 6 и Band 7. Отличий между этими устройствами на самом деле очень мало.

Специалисты сравнили Huawei Band 7 и Band 6
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперт Quke.ru Андрей перечислил основные характеристики Huawei Band 6 и Band 7. В действительности эти модели практически идентичны. По внешнему виду, например, отличить один от другого почти нереально. Band 7 всё-таки сам по себе кажется тоньше конкурента, если рассматривать браслеты сбоку, да и носить его тоже удобнее, чем старую модель.

На Huawei Band 7 также поменяли датчики, отвечающие за считывание кислорода в крови, пульса и других параметров здоровья. Производитель обещает, что всё это будет проводиться ещё точнее и быстрее, но на практике это особо не заметно.

Также в Band 7 появились некоторые новые приятные функции. Это отслеживание состояния здоровья, постоянный мониторинг уровня кислорода, возможность быстрого ответа на сообщения. Ещё новинка стала работать в целом дольше (на 1-2 дня) и заряжаться - за 40 минут.

Ferra.ru

Самым важным обновлением на Band 7 можно назвать функцию Always on Display. То есть на браслете вы всегда сможете отслеживать время. Правда, из-за этого будет снижаться у устройства автономность.

Вывод

Как можно увидеть, Huawei Band 7 получил очень мало улучшений и новых функций. Это чуть лучшая автономность, чуть более быстрая скорость зарядки, наличие Always on Display, более тонкий корпус, другое крепление ремешка и другие датчики.

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