Специалисты сравнили Huawei Band 7 и Band 6

Ведущий канала Quke.ru рассказал на YouTube, в чём разница между моделями фитнес-браслетов Huawei Band 6 и Band 7. Отличий между этими устройствами на самом деле очень мало.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эксперт Quke.ru Андрей перечислил основные характеристики Huawei Band 6 и Band 7. В действительности эти модели практически идентичны. По внешнему виду, например, отличить один от другого почти нереально. Band 7 всё-таки сам по себе кажется тоньше конкурента, если рассматривать браслеты сбоку, да и носить его тоже удобнее, чем старую модель.

На Huawei Band 7 также поменяли датчики, отвечающие за считывание кислорода в крови, пульса и других параметров здоровья. Производитель обещает, что всё это будет проводиться ещё точнее и быстрее, но на практике это особо не заметно.

Также в Band 7 появились некоторые новые приятные функции. Это отслеживание состояния здоровья, постоянный мониторинг уровня кислорода, возможность быстрого ответа на сообщения. Ещё новинка стала работать в целом дольше (на 1-2 дня) и заряжаться - за 40 минут.

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Самым важным обновлением на Band 7 можно назвать функцию Always on Display. То есть на браслете вы всегда сможете отслеживать время. Правда, из-за этого будет снижаться у устройства автономность.

Вывод