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46 минут назад

Утечку газа из «Северного потока» показали из космоса

Ferra.ru

Спутники зафиксировали поток метана, вытекающего из повреждённого трубопровода «Северного потока» в Европе.

Утечку газа из «Северного потока» показали из космоса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На снимке спутниковой компании GHGSat виден поток газа над Балтийским морем у берегов Швеции. Метан утёк из единственной точки разрыва «Северного потока — 2» — одного из двух трубопроводов, связывающих Россию с Германией.

Ferra.ru

Из места разрыва утечка газа происходит со скоростью 79 000 кг в час. Она является «крупнейшим выбросом из одного источника», когда-либо обнаруженным GHGSat.

Отмечается, что метан — это парниковый газ, а это означает, что его выброс в атмосферу может усугублять изменения климата.

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