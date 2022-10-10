Утечку газа из «Северного потока» показали из космоса

Спутники зафиксировали поток метана, вытекающего из повреждённого трубопровода «Северного потока» в Европе.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На снимке спутниковой компании GHGSat виден поток газа над Балтийским морем у берегов Швеции. Метан утёк из единственной точки разрыва «Северного потока — 2» — одного из двух трубопроводов, связывающих Россию с Германией.

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Из места разрыва утечка газа происходит со скоростью 79 000 кг в час. Она является «крупнейшим выбросом из одного источника», когда-либо обнаруженным GHGSat.