В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
36 минут назад

Опубликовано видео, как ученые черпают лаву в ведро после извержения вулкана

Газета.Ru

В социальных сетях распространяются видео сбора образцов лавы. Одно из них было снято Гавайской вулканической обсерваторией.

Ученые взяли образцы лавы после извержения вулкана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Само извержение произошло в 2017 году, но в соцсетях внимание на это видео обратили лишь сейчас. Гавайи отличаются высокой вулканической активностью. Один из самых активных из них — Килауэа. Он извергается непрерывно как минимум с 1983 года из кратера Пуу-Оо. Очередной эпизод произошел в мае 2017 года.

На первом видео запечатлен сбор образцов магмы из потока 61g. Специалист в защитном костюме с помощью геологического молотка разрывает остывший поверхностный слой и черпает жидкую лаву из неостывшего потока. Он выливает ее в ведро с водой, что приводит к мгновенному застыванию. После этого застывшие камни изучат в лаборатории.

Второе видео было снято во время извержения Кумбре-Вьеха в 2021 году на Канарских островах.

Химический анализ лавы позволяет понять, откуда она прибыла в вулкан и когда. Подобный мониторинг проводится регулярно с целью изучения как вулканизма в целом, как и для мониторинга обстановки на Гавайях.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители