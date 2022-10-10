Ученые взяли образцы лавы после извержения вулкана

В социальных сетях распространяются видео сбора образцов лавы. Одно из них было снято Гавайской вулканической обсерваторией.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Само извержение произошло в 2017 году, но в соцсетях внимание на это видео обратили лишь сейчас. Гавайи отличаются высокой вулканической активностью. Один из самых активных из них — Килауэа. Он извергается непрерывно как минимум с 1983 года из кратера Пуу-Оо. Очередной эпизод произошел в мае 2017 года.

На первом видео запечатлен сбор образцов магмы из потока 61g. Специалист в защитном костюме с помощью геологического молотка разрывает остывший поверхностный слой и черпает жидкую лаву из неостывшего потока. Он выливает ее в ведро с водой, что приводит к мгновенному застыванию. После этого застывшие камни изучат в лаборатории.

Второе видео было снято во время извержения Кумбре-Вьеха в 2021 году на Канарских островах.