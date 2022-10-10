Ученые взяли образцы лавы после извержения вулкана

В социальных сетях распространяются видео сбора образцов лавы. Одно из них было снято Гавайской вулканической обсерваторией.
Само извержение произошло в 2017 году, но в соцсетях внимание на это видео обратили лишь сейчас. Гавайи отличаются высокой вулканической активностью. Один из самых активных из них — Килауэа. Он извергается непрерывно как минимум с 1983 года из кратера Пуу-Оо. Очередной эпизод произошел в мае 2017 года.
Второе видео было снято во время извержения Кумбре-Вьеха в 2021 году на Канарских островах.
Химический анализ лавы позволяет понять, откуда она прибыла в вулкан и когда. Подобный мониторинг проводится регулярно с целью изучения как вулканизма в целом, как и для мониторинга обстановки на Гавайях.