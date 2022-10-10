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49 минут назад

Китайские ученые создали сверхпрочный шелк, похожий на паутину

Газета.Ru

Китайские ученые смогли увеличить прочность шелка на 70%. Статья об этом опубликована в журнале Matter.

Китайские ученые создали сверхпрочный шелк, похожий на паутину
Фото: Газета.руГазета.ру

Шелковое волокно, которое производят тутовые шелкопряды, используется не только для создания дорогой одежды. Оно способно разлагаться в теле человека, и потому им зашивают раны в хирургии, а также изготавливают подложки для ускоренного восстановления тканей. Однако нить шелкопряда не такая прочная, как паутина пауков, несмотря на то, что производится животным схожим образом.

Ученые из Тяньцзиньского университета нашли способ повысить его прочность. Особенность шелка в том, что его волокна по имеют особую клейкую оболочку, которая отрицательно сказывается на прочности и текстуре. Чтобы ее удалить, авторы прокипятили шелковые волокна, а затем обработали химическими веществами, растворяющими этот природный клей. Затем материал погрузили в раствор, содержащий сахарозу и металлы.

В результате всех этапов обработки ученые получили гладкие и очень прочные волокна, которые по микроструктуре напоминали паутину. Прочность нитей возросла примерно на 70%.

Авторы надеются, что эта технология будет востребована в текстильной промышленности и при производстве медицинских товаров.

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