США ограничила поставки лучших процессоров в Китай

Как сообщает издание Reuters, США ввели новые санкции в области передовых процессоров по отношению к Китаю. Они затронут 28 китайских компаний, которые теперь вынуждены получать специальную лицензию на экспорт. Как отметили в правительстве США, больше половины заявок будут отклонены.

Санкции затронут поставки передовых чипов, которые используются при создании суперкомпьютеров для работы с искусственным интеллектом. Запрет касается тех китайских компаний, которые используют американские технологии.