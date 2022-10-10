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34 минуты назад

США ограничила поставки лучших процессоров в Китай

Чемпионат.com

Как сообщает издание Reuters, США ввели новые санкции в области передовых процессоров по отношению к Китаю. Они затронут 28 китайских компаний, которые теперь вынуждены получать специальную лицензию на экспорт. Как отметили в правительстве США, больше половины заявок будут отклонены.

США ограничила поставки лучших процессоров в Китай
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Санкции затронут поставки передовых чипов, которые используются при создании суперкомпьютеров для работы с искусственным интеллектом. Запрет касается тех китайских компаний, которые используют американские технологии.

Как уточняют в Reuters, подобные санкции станут поворотным моментом в торговле между США и Китаем за последние 30 лет. Ограничения ввели на основе закона об иностранном производстве — согласно ему США могут в любой момент остановить продажу товаров, которые создают с применением американских технологий.

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