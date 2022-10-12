К 2100 году океан может затопить прибрежные города США

По данным исследователей из Университета Боулдера в ближайшие 100 лет несколько североамериканских штатов могут оказаться затопленными водами океана. Наибольший риск, по словам специалистов, грозит жителям Мексиканского залива и Атлантического побережья.

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По прогнозам учёных от Нового Орлеана, Нью-Йорка и Майами в результате могут остаться только поднимающиеся над водой небоскребы.

К таким выводам специалисты пришли на основании построения математической модели расчёта вероятности катастрофы, сделанной на базе Google Earth. Используя это интернет- приложение каждый желающий может посмотреть, не окажется ли его жильё в зоне затопления.