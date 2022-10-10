Космические частицы помогут прогнозировать бури

Японские ученые научились заглядывать внутрь бури с помощью отслеживания мюонов. Это поможет исследователям анализировать структуру штормов так, как это не позволяют сделать традиционные методы (например, с помощью спутниковых изображений). Разработка даст возможность создать новые системы раннего обнаружения разрушительных бурь. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Фото: InScience InScience

Сегодня штормы в разных частях нашей планеты происходят чаще, чем раньше. Ученые связывают это с изменением климата, из-за которого увеличивается количество экстремальных погодных явлений. А так как климат продолжает меняться, штормы будут случаться все чаще. Поэтому сегодня крайне важны системы своевременного прогнозирования и обнаружения ураганов, которые могут спасти тысячи жизней.

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Ученые из Токийского университета разработали новый метод, который позволит более точно обнаруживать и изучать тропические циклоны. Для этого они обратились к физике элементарных частиц в методе, который называется мюография. Сама технология родилась еще в 1960-е годы. Ее суть заключается в том, что специалисты исследуют структуру плотности крупного объекта с помощью потока космических элементарных частиц (мюонов). Раньше с их помощью могли исследовать, например, горы, пирамиды в Египте и многое другое. Однако никому не приходило в голову, что с помощью мюографии можно изучать природные явления.

Исследователи применили специальные датчики (сцинтилляторы), которые соединяются вместе, образуя сетку. Особенность этих приборов заключается в том, что они видят только мюоны — эти частицы образуются в атмосфере, когда космические лучи из глубокого космоса сталкиваются с атомами в воздухе. Мюоны интересны тем, что они очень легко проходят через многие вещества (другие частицы сильно рассеиваются). Однако все же они немного отклоняются, когда преодолевают ту или иную материю. Это и позволяет исследовать бури не просто по фотографии со спутника, а создавая своеобразную модель.Ученые испытали разработку на циклоне, который прошел через город Кагосима на западе Японии. Исследователи были удивлены: мюография показала, что у циклона было теплое ядро с низкой плотностью, которое резко контрастировало с холодным внешним давлением с высоким давлением.