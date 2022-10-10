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51 минуту назад

Google высмеяла Apple из-за новых iPhone

Lenta.ru

В Google высмеяли Apple из-за выхода новых смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Google высмеяла Apple из-за новых iPhone
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты медиа обратили внимание, что топ-менеджеры Google намекнули на то, что Apple копирует технологии IT-гиганта, во время презентации смартфонов Pixel 7. По словам вице-президента Google Брайан Раковски, в смартфонах бренда впервые появились технологии обнаружения ДТП и обмена данными в экстренных случаях, функция постоянно включенного экрана. «Мы воспринимаем как комплимент, когда другие в отрасли следуют нашему примеру», — отметил Раковски.

Авторы MacRumors предположили, что таким образом в Google намекнули, что Apple позаимствовала ряд фирменных функций для своих смартфонов. Специалисты напомнили, что в начале сентября компания Тима Кука выпустила телефоны серии iPhone 14, в которых появилась функция обнаружения ДТП, экстренной связи через спутники и опция постоянно включенного дисплея.

Функция обнаружения ДТП, которая появилась в iPhone 14, позволяет вызвать экстренные службы в автоматическом режиме в случае аварии. В начале октября стало известно о первом случае срабатывания функции, которая вызвала полицию на место смертельного ДТП.

Ранее журналисты выяснили, что дочь Стива Джобса Ева высмеяла новые смартфоны Apple в своих соцсетях. Девушка опубликовала мем, автор которого иронично оценил появление новых смартфонов и отсутствие инноваций.

Наука и техника,Стив Джобс,Тим Кук,Google,Apple,
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