Хакеры Killnet призвали к DDoS-атакам против "гражданской инфраструктуры США"

Пророссийские хакеры Killnet объявили о старте «нового сафари по Штатам», призвав совершить DDoS-атаки на ряд американских онлайн-сервисов. Об этом группировка заявила в своем Telegram-канале.

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«Приглашаем всех желающих к совершению DDoS на гражданскую сетевую инфраструктуру Соединенных Штатов Америки!», — говорится в публикации хакеров.

Они добавили, что в качестве целей атак были выбраны аэропорты, морские терминалы и средства логистики, сервисы мониторинга погоды, система здравоохранения, биржи и системы онлайн-торгов, а также сайты, связанные с метрополитеном.

В следующем посте Killnet предложили «объединить усилия» и совершить DDoS-атаки на все аэропорты США. На момент написания новости неизвестно, увенчались ли атаки успехом.